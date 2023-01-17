Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1851
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
1855
Сын: Милюшкин Фирс Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Милюшкин Евфимий Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
14.09.1863 ст.
Дочь: Милюшкина Иустина Спиридоновна
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
08.07.1867
Сын: Милюшкин Евдоким Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
01.03.1875
Сын: Милюшкин Феодот Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Милюшкин Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Смерть
Неизвестно