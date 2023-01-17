Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1851
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Милюшкин Фирс Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Милюшкин Евфимий Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.09.1863 ст.

Дочь: Милюшкина Иустина Спиридоновна

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.07.1867

Сын: Милюшкин Евдоким Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Милюшкин Феодот Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Милюшкин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close