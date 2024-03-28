Жиляев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляев Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

2010 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1985

Отец: Жиляев Михаил Иванович

Мать: Рябова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.2010

Сын: Жиляев Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Жиляева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
06.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиляева Анастасия Андреевна

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