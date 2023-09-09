Старовойтов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаровойтов Николай Васильевич

Старовойтов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойтова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старовойтова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойтова Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.