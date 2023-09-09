Старовойтов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старовойтова Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старовойтова Валентина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно