Бат Владимир Карлович 28.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБат Владимир Карлович

Бат Владимир Карлович

avatar

Место рождения

Посохова, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

28.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949

Отец: Бат Карл Александрович

Мать: Бат (Батт) Амалия Конрадовна

Посохова, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
02.11.1970

Жена: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна

Рождение ребёнка
21.11.1971

Сын: Бат Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна

Перевалово, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.07.1979

Сын: Бат Иван Владимирович

Мать ребёнка: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна

Перевалово, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.07.1985

Дочь: Завьялова (Бат) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна

Перевалово, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.