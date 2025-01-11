Бат Владимир Карлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949
Бракосочетание
02.11.1970
Рождение ребёнка
21.11.1971
Мать ребёнка: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна
Рождение ребёнка
17.07.1979
Мать ребёнка: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна
Рождение ребёнка
23.07.1985
Дочь: Завьялова (Бат) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Бат (Полимонова) Лариса Георгиевна