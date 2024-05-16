Новицкий Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новицкий Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Михаил

Мать: Новицкий (Загорская) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Юлик

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Ольга

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Лидия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Гертруда

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Репрессирован в 1937

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