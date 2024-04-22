Ардашев Ефим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардашев Ефим Ефимович

Место рождения

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ардашев Ефим Андреевич

Мать: Марья

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ардашев Яков Ефимович

Мать ребёнка: первая

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ардашев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Ардашева Пелагея Никифоровна

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ардашева Парасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Ардашева Пелагея Никифоровна

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ардашева Александра Ефимовна

Мать ребёнка: третья

Кутоншур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: третья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардашева Пелагея Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: первая

Смерть
Неизвестно
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