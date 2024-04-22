Ардашев Ефим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ардашев Ефим Андреевич
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: первая
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ардашева Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ардашева Парасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Ардашева Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ардашева Александра Ефимовна
Мать ребёнка: третья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: третья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: первая
Смерть
Неизвестно