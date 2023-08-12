Пушной Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушной Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушная Ганна Герасимовна

Мать ребёнка: Пушная Одарка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушная Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: Пушная Одарка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушной Антон Герасимович

Мать ребёнка: Пушная Одарка

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Пушная Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Пушная Одарка

Смерть
Неизвестно

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