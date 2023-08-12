Пушной Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушная Ганна Герасимовна
Мать ребёнка: Пушная Одарка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушная Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: Пушная Одарка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушная Одарка
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Пушная Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Пушная Одарка
Смерть
Неизвестно