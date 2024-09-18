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Маринец Емельян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Маринец (Белоусова) Екатерина Терентьевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание в с. Довольнов в Сергиевской церкви. Жених из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянин, 20 лет Невеста из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянская дочь, 17 лет Свидетели по ж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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