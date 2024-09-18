Маринец Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1908
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание в с. Довольнов в Сергиевской церкви. Жених из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянин, 20 лет Невеста из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянская дочь, 17 лет Свидетели по ж... Показать все
Смерть
Неизвестно