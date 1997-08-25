Сапрыкин Тимофей Степанович
Место рожденияс.Огни Усть-Калманского района Алтайского края
Дата рождения1919
Дата смерти25.08.1997
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Катаева Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Суворова Антонида Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Сапрыкин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Суворова Антонида Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1950
Дочь: Сапрыкина Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Сапрыкин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1956
Дочь: Сапрыкина Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна
Рождение ребёнка
02.12.1962
Сын: Сапрыкин Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна
Смерть
25.08.1997