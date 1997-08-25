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Сапрыкин Тимофей Степанович

Место рождения

с.Огни Усть-Калманского района Алтайского края

Дата рождения

1919

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Власова Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревнина Василиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Катаева Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Суворова Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Сапрыкин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Суворова Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1950

Дочь: Сапрыкина Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Сапрыкин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна

Рождение ребёнка
29.12.1956

Дочь: Сапрыкина Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна

Рождение ребёнка
02.12.1962

Сын: Сапрыкин Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Деревнина Василиса Павловна

Смерть
25.08.1997

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