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Горюнов Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Горюнов Павел Дмитриевич

Мать: Горюнова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова матрона максимовна

Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова матрена васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Горюнова марфа максимовна

Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Горюнова анна макимовна

Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Горюнов александр максимовиич

Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Горюнов павел максимович

Мать ребёнка: Горюнова Матрена Васильевна

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