Горюнов Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Горюнов Павел Дмитриевич
Мать: Горюнова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова матрона максимовна
Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Горюнова марфа максимовна
Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Горюнова анна макимовна
Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Горюнов александр максимовиич
Мать ребёнка: Горюнова матрена васильевна
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1906
Мать ребёнка: Горюнова Матрена Васильевна