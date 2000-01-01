Главче Евгений Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Главче Евгений Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1884

Дата смерти

10.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1884

Отец: Главче Семен Карлович

Мать: Главче Елена Михайловна

Крещение
24.08.1884
Бракосочетание
1906

Жена: Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
29.08.1907

Сын: Главче Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
02.07.1913

Сын: Главче Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Смерть
10.12.1919
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