Главче Евгений Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1884
Дата смерти10.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1884
Отец: Главче Семен Карлович
Мать: Главче Елена Михайловна
Крещение
24.08.1884
Бракосочетание
1906
Жена: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
29.08.1907
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
02.07.1913
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Смерть
10.12.1919