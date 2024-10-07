Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Петр Лазаревич

Мать: Софья Ивлеевна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонилла Петровна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Неонилла Петровна

Смерть
Неизвестно

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