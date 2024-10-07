Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Петр Лазаревич
Мать: Софья Ивлеевна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонилла Петровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Неонилла Петровна
Смерть
Неизвестно