Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888 ст.
Отец: Федор Антонович
Мать: Екатерина Алексеевна
Афанасьевская церковь 27.03.1888 Чермы Мария Федоровна Чермы отец запасной ефрейтор Федор Антонович Чермы мать жена Екатерина Алексеевна Липет запасной рядовой Федор Алексеевич Чермы солдатская д... Показать все
Смерть
Неизвестно