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Мария Федоровна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.03.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
27.03.1888 ст.

Отец: Федор Антонович

Мать: Екатерина Алексеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1888 Чермы Мария Федоровна Чермы отец запасной ефрейтор Федор Антонович Чермы мать жена Екатерина Алексеевна Липет запасной рядовой Федор Алексеевич Чермы солдатская д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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