Иванов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

04.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Иваванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1922

Сын: Иванов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Иванова Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1936

Дочь: Евдокимова Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.06.1948

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