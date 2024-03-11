Иванов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти04.06.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Иваванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1922
Сын: Иванов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Иванова Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1936
Дочь: Евдокимова Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.06.1948