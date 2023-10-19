Лихарева Софья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720
Сын: Лихарев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Лихарев Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1730
Дочь: Звягина Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Лихарев Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихарев Игнатий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно