Лихарева Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихарева Софья Матвеевна

Лихарева Софья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1710 и 1720 г.р.
Между 1720 и 1730 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720

Сын: Лихарев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Лихарев Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1730

Дочь: Звягина Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Лихарев Игнатий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихарев Игнатий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close