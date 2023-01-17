Скворцова Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: не указан
БССР
Рождение ребёнка
24.09.1938
Сын: Скворцов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943