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Скворцова Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: не указан

БССР
Рождение ребёнка
24.09.1938

Сын: Скворцов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скворцов Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Дмитрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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