Зайнетдинов Рамис Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнетдинов Рамис Рашидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1981

Отец: Зайнетдинов Рашид Муслимович

Мать: Абжалимова Фрадия Мударисовна

Рождение ребёнка
24.04.2012

Дочь: Зайнетдинова Милена Рамисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.2018

Дочь: Зайнетдинова Алина Рамисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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