Зайнетдинов Рамис Рашидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1981
Рождение ребёнка
24.04.2012
Дочь: Зайнетдинова Милена Рамисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2018
Дочь: Зайнетдинова Алина Рамисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности