Мисюк (Кравень) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюк (Кравень) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравень Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Вавринюк Зося

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

с. Кмичин, Польша
Рождение ребёнка
26.12.1924 ст.

Сын: Мисюк Петр

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Кмичин, Томашовского района, Любленской области (Kmiczyn – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мисюк Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисюк Дмитрий

Смерть
1928
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