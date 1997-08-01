Рихтер Святослав Теофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер Святослав Теофилович

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Место рождения

Житомир, Украина

Дата рождения

20.03.1915

Дата смерти

01.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомир, Украина
Место жительства
С 1915 по 1916
Житомир, Украина
Место жительства
С 1916 по 1937
Одесса, Украина
Смерть
01.08.1997
Москва, город федерального значения Москва
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