Рихтер Святослав Теофилович
Место рожденияЖитомир, Украина
Дата рождения20.03.1915
Дата смерти01.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Житомир, Украина
Место жительства
С 1915 по 1916
Житомир, Украина
Место жительства
С 1916 по 1937
Одесса, Украина
Смерть
01.08.1997
Москва, город федерального значения Москва