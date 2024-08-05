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Крюков Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Крюков Максим Тихонович

Мать: Крюкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Крюков Яков Иванович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Крюкова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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