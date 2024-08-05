Крюков Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Крюков Максим Тихонович
Мать: Крюкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Крюков Яков Иванович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Крюкова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно