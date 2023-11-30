Шалабанов Никифор Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанов Никифор Никонорович

Шалабанов Никифор Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1839 ст.

Отец: Шалабанов Никонор Герасимович

Мать: Шалабанова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Ирина Иоакимовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шалабанов Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Шалабанова Ирина Иоакимовна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шалабанова Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Шалабанова Ирина Иоакимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.