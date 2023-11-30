Шалабанов Никифор Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1839 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шалабанов Ефим Никифорович
Мать ребёнка: Шалабанова Ирина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шалабанова Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Шалабанова Ирина Иоакимовна
Смерть
Неизвестно