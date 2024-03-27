Котлюшин Вафа Инженер
Место рождения
Дата рождения12.12.1950
Дата смерти12.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950
Отец: Котлюшкин Халил Наджимович
Мать: Котлюшкина Зейняб
Рождение ребёнка
09.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.1988