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Котлюшин Вафа Инженер

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.12.1950

Дата смерти

12.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950

Отец: Котлюшкин Халил Наджимович

Мать: Котлюшкина Зейняб

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.01.1988
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