Богомолова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Богомолова) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Карпович
Еременка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Богомолова) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Карпович
Рождение ребёнка
07.09.1895
Дочь: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Богомолов Семен Карпович
Смерть
Неизвестно