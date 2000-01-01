Огородников Прохор Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Прохор Климентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Огородников Клемонтей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Огородников Игнатей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Иван Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Огородников Максим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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