Огородников Прохор Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Огородников Клемонтей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Огородников Игнатей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Иван Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Огородников Максим Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно