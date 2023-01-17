Гребенец (Лейба) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенец (Лейба) Анна

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

28.07.1984

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

Около 1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1984

Отец: Лейба Вячеслав

Мать: Лейба Татьяна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1999

Сын: Гребенец Матвей

Отец ребёнка: Гребенец Александр

Бракосочетание
Около 2007

Муж: Гребенец Александр

Увелка, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенец Александр

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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