Гребенец (Лейба) Анна
Место рождения
Дата рождения28.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1984
Отец: Лейба Вячеслав
Мать: Лейба Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1999
Сын: Гребенец Матвей
Отец ребёнка: Гребенец Александр
Бракосочетание
Около 2007
Муж: Гребенец Александр
Увелка, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гребенец Александр
Челябинск, Челябинский, Челябинская область