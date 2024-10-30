Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна

Место рождения

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

07.05.1828

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Дронов Михаил Иванович

Мать: Дронова Варвара Борисовна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Василий Никитич

Рождение ребёнка
Между 1767 и 1770

Дочь: Пищальникова (Никитина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Никитин Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Никитина) Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Никитина) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Никитин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Никитин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Никитина) Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Никитина) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
07.05.1828
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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