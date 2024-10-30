Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти07.05.1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Дронов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1770
Дочь: Пищальникова (Никитина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никитин Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Никитина) Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Никитина) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никитин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Никитина) Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Никитина) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Никитич
Смерть
07.05.1828