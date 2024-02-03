Загревский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загревский Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1940 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загревский Николай

Мать: Загревская (Свешникова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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