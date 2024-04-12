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Акулина Терентьевна

Место рождения

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Терентий

Мать: не указана

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Аким Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
До 1834
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