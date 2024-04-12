Акулина Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Терентий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Аким Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Смерть
До 1834