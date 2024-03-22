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Глухов Дмитрий Иванович

Место рождения

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Арест
30.01.1938
Арестован 30.01.1938. Осужден на 8 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Место жительства
1938
Мильцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
1938
Мильцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Дежурный по станции.
Смерть
Неизвестно
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