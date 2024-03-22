Глухов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Арест
30.01.1938
Арестован 30.01.1938. Осужден на 8 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Место жительства
1938
Работа или профессия
1938
Дежурный по станции.
Смерть
Неизвестно