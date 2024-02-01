Осьмаков Иван Алексеевич
Место рожденияАстраханская губерния Царевского уезда слободы Николаевской
Дата рождения29.05.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1864 ст.
Астраханская губерния Царевского уезда слободы Николаевской
Бракосочетание
26.01.1883 ст.
Астраханская губерния слобода Николаевская
Рождение ребёнка
26.09.1884 ст.
Дочь: Осьмакова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна
Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.
Дочь: Осьмакова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна
Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1899
Дочь: Осьмакова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно