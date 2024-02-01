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Осьмаков Иван Алексеевич

Место рождения

Астраханская губерния Царевского уезда слободы Николаевской

Дата рождения

29.05.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Астраханская губерния Царевского уезда слободы Николаевской
Бракосочетание
26.01.1883 ст.

Жена: Саранча Феодосия Ивановна

Астраханская губерния слобода Николаевская
Рождение ребёнка
26.09.1884 ст.

Дочь: Осьмакова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна

Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.

Дочь: Осьмакова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна

Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
1896

Сын: Осьмаков Федор Иванович

Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1899

Дочь: Осьмакова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Саранча Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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