Киприянов Карп Семенович
Место рожденияДресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Киприянов Семен Киприянович
Мать: не указана
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Киприянов Афанасий Карпович
Мать ребёнка: Киприянова Анна Спиридоновна
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно