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Киприянов Карп Семенович

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Место рождения

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Киприянов Семен Киприянович

Мать: не указана

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Киприянов Афанасий Карпович

Мать ребёнка: Киприянова Анна Спиридоновна

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киприянова Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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