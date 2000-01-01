Голованова Екатерина Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Моров Петр Федорович
Отец ребёнка: Моров Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Морова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Моров Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Моров Николай Федорович
Смерть
Неизвестно