Сухорукова Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Анна Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Сухоруков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сухоруков Василий Авксентьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Афанасий Яковлевич Литвинов
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сухоруков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Сухоруков Василий Авксентьевич

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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