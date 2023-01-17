Сухорукова Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1919
Сын: Сухоруков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сухоруков Василий Авксентьевич
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Афанасий Яковлевич Литвинов
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сухоруков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Сухоруков Василий Авксентьевич
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно