Хакимов Файзерахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
04.05.1938
Смерть
?.05.1967
Похороны
Неизвестно