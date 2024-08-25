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Старостин Андрей Семенович

Место рождения

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Старостин Семен Филиппович

Мать: Старостина Евдокия Захаровна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.06.1891 ст.

Жена: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №136, стр. 271 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1891 г. Же... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.

Дочь: Старостина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Томская церковь село Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
10.01.1896 ст.

Сын: Старостин Петр Андеевич

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Томская церковь села Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
27.08.1900 ст.

Сын: Старостин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №200, стр. 314 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1900 г.
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.

Дочь: Старостина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Томская церковь село Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.

Дочь: Старостина Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №234, стр. 298 Томская церковь села Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
11.11.1907 ст.

Сын: Старостин Иоанн (Иван) Семенович

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №247, стр. 132
Рождение ребёнка
05.01.1910 ст.

Дочь: Старостина Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна

Сенцово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №300, стр. Метрическая книга записи актов рождения, брака и смерти в Томской церкви села Красино-Телешово Каширского уезда, за 1910-1913 гг.
Смерть
Неизвестно

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