Старостин Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Бракосочетание
10.06.1891 ст.
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №136, стр. 271 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1891 г. Же... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.
Дочь: Старостина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
Томская церковь село Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
10.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
Томская церковь села Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
27.08.1900 ст.
Сын: Старостин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №200, стр. 314 Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Каширского уезда Тульской губернии, 1900 г.
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Дочь: Старостина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
Томская церковь село Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Дочь: Старостина Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №234, стр. 298 Томская церковь села Красино-Телешово Каширского уезда.
Рождение ребёнка
11.11.1907 ст.
Сын: Старостин Иоанн (Иван) Семенович
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №247, стр. 132
Рождение ребёнка
05.01.1910 ст.
Дочь: Старостина Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Старостина Гликерия Карповна
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №300, стр. Метрическая книга записи актов рождения, брака и смерти в Томской церкви села Красино-Телешово Каширского уезда, за 1910-1913 гг.
Смерть
Неизвестно