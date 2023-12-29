Филиппова Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1938
Дата смерти28.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Филиппов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Мухина (Филиппова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич
Смерть
28.09.1970