Филиппова Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1938

Дата смерти

28.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Филиппов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Мухина (Филиппова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Николаевич

Смерть
28.09.1970

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