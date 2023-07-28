Первая Жена Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервая Жена Евдокия Афанасьева

Первая Жена Евдокия Афанасьева

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Марков

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
29.10.1732

Муж: Павел Тарасов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком

Мы используем куки для улучшения работы сайта.