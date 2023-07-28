Первая Жена Евдокия Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Марков
Мать: не указана
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
29.10.1732
Муж: Павел Тарасов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком