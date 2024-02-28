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Тоньшев Сергей Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1953

Дата смерти

22.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1953

Отец: Тоньшев Митрофан

Мать: Тоньшева Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Тоньшева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоньшев Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Тоньшева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоньшева Елена

Работа или профессия
Неизвестно
военный летчик
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
Смерть
22.08.1990
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