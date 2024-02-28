Тоньшев Сергей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1953
Дата смерти22.08.1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1953
Отец: Тоньшев Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Тоньшева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тоньшева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тоньшева Елена
Работа или профессия
Неизвестно
военный летчик
Место жительства
Неизвестно
город Семилуки Воронежской области, Воронежская область
Смерть
22.08.1990