Периков Борис Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перикова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Перикова (Быкова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Периков Владимир Борисович
Мать ребёнка: Перикова (Быкова) Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно