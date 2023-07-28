Периков Борис Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПериков Борис Афиногенович

Периков Борис Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перикова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Перикова (Быкова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Периков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Перикова (Быкова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перикова (Быкова) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.