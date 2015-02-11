Кошельков Михаил Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошельков Михаил Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1969

Дата смерти

11.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1989

Сын: Кошельков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2015
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