Кошельков Михаил Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1969
Дата смерти11.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1989
Сын: Кошельков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2015