Носова Ольга Семеновна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНосова Ольга Семеновна

Носова Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Данил Платонович

Рождение ребёнка
15.02.1924

Сын: Носов Николай Данилович

Отец ребёнка: Носов Данил Платонович

Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 6, стр .66 и 66 об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.