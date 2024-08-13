Носова Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1924
Отец ребёнка: Носов Данил Платонович
Чулаково, Славгородский округ, Сибирский край
Новосибирский архив Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 6, стр .66 и 66 об
Смерть
Неизвестно