Басареев Габдрашит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1946
Дочь: Босак Нажиба Габдрашитовна
Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна
с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна
с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басареев Урал
Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна
с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна
с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басареев Марат
Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна
с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно