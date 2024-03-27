Басареев Габдрашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басареев Габдрашит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1946

Дочь: Босак Нажиба Габдрашитовна

Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басареев Урал

Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басареев Марат

Мать ребёнка: Галиахметова Насиха Кутлиахметовна

с.Баяндай Чунского р-на Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно
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