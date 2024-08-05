Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Исидор Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Феодосий Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Степан Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Дарья Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно