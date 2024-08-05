Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Исидор Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Феодосий Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Степан Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Дарья Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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