(Шарабарина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарабарина) Екатерина

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарабарин Моисей

Мать: не указана

Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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