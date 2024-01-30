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(Шарабарина) Екатерина
(Шарабарина) Екатерина
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Древо
Место рождения
Алтайский край
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шарабарин Моисей
Мать
Не указана
Дети
?
?
Мария
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шарабарин Моисей
Мать: не указана
Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Мария
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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