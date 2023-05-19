Сироткин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965

Отец: Сироткин Александр

Мать: Алфеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сторожко Ирина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чунина Ирина Валентиновна

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