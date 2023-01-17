(Колотыгина) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колотыгина) Мария Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.

Дочь: Варвара Марковна

Отец ребёнка: Колотыгин Марк Сергеевич

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Анисия Курегова

Отец ребёнка: Колотыгин Марк Сергеевич

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