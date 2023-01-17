(Колотыгина) Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.
Дочь: Варвара Марковна
Отец ребёнка: Колотыгин Марк Сергеевич
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Анисия Курегова
Отец ребёнка: Колотыгин Марк Сергеевич