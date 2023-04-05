Турышев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турышев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Путешествие
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 15 февраля 1913г Жених: Сокольского села Иоанн Феодотов Попов, православный, первым браком,19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Мария Феодорова Федякова, православная,... Показать все
Смерть
Неизвестно

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