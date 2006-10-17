Мирасов Ильяс Ахмадуллович
Место рожденияд.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Дата рождения25.01.1933
Дата смерти17.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1933
Отец: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович
Мать: Мирасова Вазиха
д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
26.05.1958
д.Аллагуват, Стерлитамакский район, БАССР
Рождение ребёнка
11.07.1964
Смерть
17.10.2006