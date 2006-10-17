Мирасов Ильяс Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Ильяс Ахмадуллович

Место рождения

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР

Дата рождения

25.01.1933

Дата смерти

17.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1933

Отец: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Мать: Мирасова Вазиха

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова Гульсум Сарвартдиновна

Рождение ребёнка
26.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова Гульсум Сарвартдиновна

д.Аллагуват, Стерлитамакский район, БАССР
Рождение ребёнка
11.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирасова Гульсум Сарвартдиновна

Смерть
17.10.2006
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