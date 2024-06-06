Базиков Ахмедьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базиков Ахмедьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базиков Газизьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова (Базикова) Дина Ахмедьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базиков Дамир Ахмедьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базиков Дим Ахмедьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базикова Динара Ахмедьяновна

Мать ребёнка: не указана

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