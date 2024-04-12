Федоров Дорофей Савельевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Федоров Савелий Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1796
Сын: Новиков Михаил Дорофеевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федоров Василий Дорофеевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно